Cannella: “Mi piacerebbe il ritorno di Kim, sarebbe molto funzionale al gioco di Conte”

Giuseppe Cannella, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Caso Di Lorenzo? I procuratori fanno l’interesse del proprio assistito, provando ad assecondare le sue richieste. In presenza di contratti lunghi capitano e senza clausole, come nel caso specifico, la situazione si complica.

Trattenerlo o venderlo? Dalla legge 91 i calciatori si legano con contratti lunghi ai club e i procuratori tendono ad inserire la clausola nel contratto in modo da dare un prezzo al calciatore e permettergli eventualmente di partire prima della scadenza del contratto. In assenza di clausole, deve trionfare la saggezza per evitare che ci perdano tutti.

Esterni a tutta fascia? Conte giocando a tre preferisce giocatori tipo Chiesa, il che rende plausibile valutare lo scambio Di Lorenzo-Chiesa. Conte sta lavorando di concerto con Manna per un mercato orientato, razionale e chiaro.

Osimhen? Il procuratore si sa muovere bene, l’Arabia è una possibilità concreta in mancanza di altre offerte. I club della Saudi League hanno i fondi per sostenere cartellini e ingaggi importanti.

Buongiorno? È uno dei difensori più ricercati in Europa, il Napoli sa bene dove andare a pescare. Il difensore è una priorità. Mi piacerebbe anche il ritorno di Kim, che sarebbe estremamente funzionale al gioco di Conte”.