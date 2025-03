Cannella sicuro: "Il Napoli ha più energie e Palladino potrebbe fare turnover"

Giuseppe Cannella, dirigente sportivo, è intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola nel corso di 'Viola Weekend': "Pradè ha esperienza e sa cosa dà e sta dando Palladino alla Fiorentina che prima ha avuto un ritmo importante poi quello che è accaduto ha influenzato nell'animo questo gruppo. Il mercato è stato importante e capisco che ci sia un po' di malcontento nei tifosi ma la società è esperta e si appresta a stargli vicino sia per la Conference che per il campionato".

Come vede Napoli-Fiorentina? "Al Napoli mancano le partite che ha in più la Fiorentina e dunque potrebbe avere più energie e Palladino potrebbe fare turn over, di sicuro non sarà una passeggiata".

La squadra nel secondo tempo cala, manca un vice-Dodo come Kayode? "La Fiorentina ha fatto tante partite e ci sta che un giocatore abbia un po' il fiato corto. Dodo? Ci sta che non ci sia un alter ego con la cessione di Kayode ma si valutano altri elementi e benefici dalla vendita".

Ferrari ha parlato di mercato che ha rinforzato la Fiorentina, è d'accordo e dove può arrivare? "Il mercato di gennaio è gennaio ma la rosa è stata rinforzata come qualità. Se la Fiorentina riesce ad essere brillante come a tratti appare può raggiungere l'obiettivo prefissato. Certo ora ha due partite difficili tra campionato e Conference".