Canovi fa notare: "La Juve non può essere l'anti Napoli. Visto i 3 gol subiti con l'Inter?"

Dario Canovi, operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb.com affrontando diversi temi, a partire dal derby d'Italia: "Juve-Inter è stata una partita emozionante. Abbiamo visto però subire dei gol che difficilmente squadre di A dovrebbero incassare, sia da una parte che dall’altra. Tre dei quattro gol subiti l'Inter non può permettersi di prenderli Stessa cosa la Juventus. Per mezz’ora i bianconeri hanno giocato in difesa, sono stati fortunati e hanno sfruttato gli errori dell’Inter”.

L'impatto di Chivu?

“Visti i risultati l’impatto non è stato granché. Se dopo tre partite sei già a sei punti dalla Juve e dal Napoli beh.... cominciano ad essere sei punti da recuperare”.

L'anti Napoli può essere la Juve?

“Una squadra che prende tre gol come ieri non può pensare di essere l’anti Napoli. Ma se il Milan giocasse con un po’ di coraggio potrebbe esserlo. Ma dovrebbe fare come nel secondo tempo di ieri contro il Bologna".

La Roma ha perso contro il Torino.

“Non ha fatto una grande partita ma ci stava almeno il pareggio. Non è riuscita a metterla dentro. Le richieste di Gasperini non erano certo campate in aria aveva bisogno di qualcuno che la mettesse dentro, magari Ferguson ci arriverà... ma oggi la Roma non ha molti goleador”.

Delude la Lazio.

“Speravo che Sarri facesse qualcosa di più. Ancora i calciatori non hanno sposato interamente la sua filosofia”.