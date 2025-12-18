Milan, Allegri a Mediaset: "Ho piena fiducia in Nkunku. Speriamo di andare in finale"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a margine del match di Supercoppa contro il Napoli: "Gioca Jashari che ha fatto molto bene a Roma con la Lazio. Per quanto riguarda, Bartesaghi non sta benissimo, ha avuto un problema al flessore l'altro giorno. Estupinan sta bene. Abbiamo bisogno un po' di forze nuove sia fisiche che mentali".

L'infortunio di Gimenez induce a pensare che ci sia qualcosa da fare sul mercato attaccanti: "Come ho detto ieri, il mercato del Milan è recuperare appieno tutti i giocatori a disposizione, eccetto Gimenez che comunque ha subito questo piccolo intervento e non conosciamo ancora i tempi di recupero. Stasera pensiamo alla partita, speriamo di andare in finale, sarebbe un bell'obiettivo, altrimenti penseremo al campionato".

Su Nkunku: "È un giocatore di una tecnica veramente straordinaria, lavora per la squadra, si sta inserendo. Ho piena fiducia".

Il presidente della Lega Serie A ha annunciato che Milan-Como l'8 febbraio si giocherà a Perth in Australia: "Non so ancora niente. Spero che sia un apripista in funzione del futuro del calcio italiano, e non sia solo un caso isolato altrimenti sarebbe un problema".