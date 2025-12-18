Podcast Chi scegli tra Conte e Allegri? Bazzani: "Dipende da che squadra ho"

L'ex calciatore e commentatore tv Fabio Bazzani è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Napoli-Milan di Supercoppa, chi più forte? "Chi scelgo tra Conte e Allegri oggi? Dipende da che squadra ho. Sono due allenatori importanti, ma se ho una squadra con giocatori fatti e finiti, prendo Allegri. Se ho una squadra che deve crescere ancora scelgo Conte. Ma fai fatica, sono due animali di campionato, caschi in piedi con loro comunque. L'ossessione di fare risultato è quella che trasferisce Conte alla squadra. Serve una squadra pronta a recepire questo".

E come vede Chivu e Italiano? "Italiano sta dimostrando sul campo, step by step, di saper alzare l'asticella. E non ha paura di niente, lo sta dimostrando a Bologna. Piano piano è entrato nello spogliatoio, poi quando capisce che ha la squadra dalla sua mette le sue cose e ha vinto la Coppa Italia. Sta alzando sempre di più il suo livello. Oggi dovesse andare in una big, Italiano ha già la credibilità necessaria per imporsi in uno spogliatoio. Chivu ha già una carriera importante sul campo, si è portato questo anche in panchina e lo sta dimostrando. In punta di piedi è entrato, poi piano piano sta cambiando qualcosa. Si è già imposto in un grande club in cinque mesi".