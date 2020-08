Canovi: "Il Napoli ha gli occhi sulla Ligue 1? E' un campionato con grandi giocatori. Mbappé come Ronaldo e Messi"

Il Napoli dopo aver acquistato Osimhem, è tra le pretendenti al difensore Gabriel, entrambi hanno giocato in Ligue 1 nel Lille. Il calcio francese, che spesso viene trattato come una lega di basso profilo, porta invece due squadre in semifinale di Champions League, Lione e PSG e produce calciatori interessanti che si vanno ad poi ad affermare in campionati importanti. A parlare nel corso di Kiss Kiss Napoli è l'avvocato ed agente di calciatori, Dario Canovi: "Sono sempre stato un assertore del campionato francese. Campionati mondiali e campionati giovanili non si vincono per caso. Magari la Ligue 1 possiede poche squadre di grande livello, ma ha tanti giocatori di ottimo livello. Per me uno come Mbappé è all'altezza dei vari Cristiano Ronaldo e Messi. Il Lione potrebbe fare l'impresa contro il Bayern Monaco? Sarebbe un'altra sorpresa clamorosa, i tedeschi sono in gran forma e sono i grandi favoriti del torneo".