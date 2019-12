Canovi: "Juve favorita per Paredes. Torreira? Dipende anche dalle uscite"

Alessandro Canovi, operatore di mercato, si è espresso sul mercato che dovrà fare il Napoli a gennaio nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Paredes è un giocatore che è stato pagato quasi 50 milioni di euro, ma al PSG non ha tanto spazio. La Juventus ha più frecce nel suo arco per portarlo in Italia rispetto al Napoli, fermo restando che per gli azzurri resta il profilo ideale".

TORREIRA - "Il mercato del Napoli si dovrà sviluppare sulle scelte fatte in altri ruoli e soprattutto in uscita. Bisognerà vedere cosa faranno Mertens e Callejon. L'ultima opportunità per venderli è chiaramente adesso e questo è importante per capire che capacità di investimento avrà il Napoli".