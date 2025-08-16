Canovi: "Napoli in costruzione? Conte si copre le spalle, ha uno squadrone!"

“Queste storie durano più del normale ma alla fine Lookman andrà all’Inter”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Dario Canovi.

L’Inter era su Kone. Ma la Roma non sembra disposta a cederlo.

“La Roma perderebbe tanto. È un giocatore che piace a Gasperini. Non so se siano disposti a cederlo. A meno che non abbiano una soluzione alternativa pronta”

Che mercato sta conducendo la Roma?

“Un mercato intelligente con un direttore che conosce il suo lavoro e un allenatore molto valido. Massara è un dirigente che sa fare il suo lavoro. È uno di quei pochi direttori sportivi che conosce il calcio internazionale e sa comporre il puzzle. Puzzle che da Petrachi in poi a mio avviso non è stato composto”.

Altri movimenti attesi?

“Mi aspetto che arrivi Kolo Muani alla Juve. Sta facendo un mercato intelligente il Milan che ha un direttore molto preparato”.

E l’Inter?

“Ritengo che abbia bisogno di un difensore. Quelli attuali non hanno certo il rendimento di qualche anno fa”.

A Napoli Conte ha fatto sapere che la squadra è in costruzione.

“Come al solito si copre le spalle. Il Napoli per l’Italia ha uno squadrone. Ha un sostituto per ogni calciatore della squadra. Il Napoli ha speso e rinforzato ogni reparto dal portiere in poi. È la grande favorita”.

Avvocato, come vede la norma sulla riduzione degli stipendi in caso di retrocessione?

“Credo che Sergio Campana si stia rivoltando nella tomba. Al solito ci rimette chi non ha il potere. Una norma del genere non sarebbe mai stata approvata da uno come Campana”