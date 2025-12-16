Capello a sorpresa: "Scudetto, occhio alla Juve. Napoli dietro l'Inter"

Fabio Capello va controcorrente e nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, quando gli viene chiesto della lotta Scudetto, pur mettendo l'Inter davanti a tutti, inserisce pure la Juventus: "Nella giornata conclusa i bianconeri sono stati la sorpresa: per la prima volta negli ultimi 2 anni ho visto una squadra vera. Attenzione...".

Parlando dei nerazzurri spiega pure come siano loro ad avere più ricambi di tutti, anche se non riescono a essere padroni del campo per tutta la partita: "Milan e Napoli non hanno rincalzi dello stesso livello, però gli azzurri, quando recupereranno tutti gli infortunati, sono dietro alla squadra di Chivu". L'ex tecnico evidenzia come Anguissa, De Bruyne e Lukaku siano le vere colonne dei partenopei e non averli pesi inevitabilmente.