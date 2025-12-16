Stramaccioni: "Scudetto, Napoli e Inter alla pari. Ma una convince di più"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni, oggi talent Dazn, ex tecnico dell'Inter, ha commentato così i punti persi dal Milan finora contro le piccole: "Credo che le prime quattro di rimpianti ne abbiano tutte: il Milan per i punti persi con le piccole, il Napoli per il rendimento in trasferta, l’Inter per le partite dominate e perse, la Roma per alcuni errori pagati molto cari negli scontri diretti. Se pesano di più i punti persi dal Milan o dall'Inter?Ora mi sembrano pesare più quelli del Milan per l’andamento delle partite. Nel senso che l’Inter nelle sue sconfitte non ha mai demeritato giocando sempre buone gare. Ma il Milan ha dalla sua due elementi molto importanti: il primo è che gioca una volta a settimana, il secondo è che la reputo molto più migliorabile sul mercato rispetto all’Inter.

La favorita per lo scudetto? Vedo Inter e Napoli favorite allo stesso livello. Ma i nerazzurri finora mi hanno convinto globalmente di più. Il Milan è il terzo 'incomodo', con un grande allenatore e il vantaggio di non avere le coppe. Ma ha bisogno di almeno una punta, se non due. Se resterà attaccato alla vetta fino al derby di marzo però...nulla sarà impossibile".