Sacchi: "Napoli ha mostrato i suoi difetti. Così spiego gli alti e bassi di Conte"

Arrigo Sacchi ha commentato le sorti del campionato italiano a La Gazzetta dello Sport: "I rossoneri, l'Inter e il Napoli hanno fatto vedere i loro difetti, niente vieta alla Roma di inserirsi nella lotta per lo Scudetto, c'è il tempo per farlo".

Sempre sul Napoli, Sacchi ha aggiunto: "Gli alti e bassi di Conte li spiego così. Gli azzurri, quando giocano bene, hanno lo stile più europeo, mentre i nerazzurri traballano un po' dietro, anche se hanno un attacco micidiale. Poi c'è il Milan, che è molto concreto".