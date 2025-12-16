Del Genio su Conte: "Che significa malizia o perdita di tempo? Il Napoli non è così!"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio per commentare il ko di domenica e tornando anche alle parole di Conte a fine gara: "Perdere a Udine non è assurdo, ci sta, ma non mi piace che non costruiamo palle gol. Non mi piace la lettura di certe partite e, ripeto, il problema non è né di malizia né di perdita di tempo, cioè le due motivazioni date da Conte. Per me non è quello e non è una polemica.

Che vuol dire malizia o perdita di tempo? Stare a terra? Si potrebbe avere una sorta di traduzione? Io parlo di cose tecniche, il pallone lo si potrebbe giocare in modo diverso. Conte, ti prego, non chiedere queste cose ai ragazzi, queste cose furbesche non sono nostre, non ci appartengono e me ne vanto. Sono fiero di essere tifoso di una squadra che non ricorre a malizia o perdita di tempo".