Capello: "Calzona ha una grande fortuna. Dico una cosa su Osimhen"

Fabio Capello, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La situazione è difficile, ma la fortuna è che Calzona conosce già la maggior parte dei calciatori ed il sistema di gioco che faceva Spalletti. Giocando contro il Barcellona saranno tutti molto concentrati per superare quest’ostacolo che è difficile. il Barcellona ha dei problemi quando deve difendere.

Se rientra Osimhen il Napoli ha qualche chance in più. Post scudetto? C’è un rilassamento generale che ti porta a fare delle prestazioni non all’altezza di quelle che potresti fare. L’obiettivo del Napoli è quello di andare avanti in Champions, sarà l’unico obiettivo di Calzona, quello di far rivedere il Napoli dell’anno scorso”.