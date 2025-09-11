Capello: "Conte? Feeling con ADL fattore decisivo. Su Hojlund..."

Fabio Capello parla dell'Inter e delle aspettative per questa stagione nel corso della sua intervista di oggi al Corriere della Sera. La prossima sfida contro la Juve dirà molto sulla forza nerazzurra: "Diciamo che sarà uno step fondamentale per i nerazzurri per dimostrare di essersi messi alle spalle il Psg. Per i bianconeri è un test importante per confermare di essere da titolo".

Chivu avvia un nuovo ciclo ma con gli stessi giocatori di prima. Lei come ci è riuscito al Milan?

"Quando arrivai a Milano, dopo Sacchi, radunai i giocatori e dissi loro: “Tutti dicono che siete stanchi, esauriti. Fateli ricredere”. Anche all’Inter dovrebbero pungolare i calciatori così da far rimangiare a noi critici tutte le parole spese. I giocatori devono aver voglia di riaccendere la luce".

Alla domanda se il Napoli saprà mantenere il furore agonistico nel doppio impegno, ha risposto che la Champions è troppo importante a livello economico e di prestigio e che tutti vogliono fare bella figura. Ha aggiunto che Conte ha due opzioni per ogni posizione e che il grande feeling con De Laurentiis è un fattore decisivo. Ha concluso affermando che la squadra è completa, che forse perde qualcosa con l'infortunio di Lukaku e che bisognerà vedere come Hojlund lo sostituirà.