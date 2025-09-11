Il doppio ex Bertoni: "Kean fa sognare, per Lucca non è facile sostituire Lukaku"

vedi letture

In vista della sfida di campionato che sabato sera metterà di fronte Fiorentina e Napoli, ai microfoni de Il Mattino ha parlato il doppio ex Daniel Bertoni. Queste le sue parole: "Cosa mi colpisce di Fiorentina-Napoli? Che sono spariti gli argentini. Ora la moda del momento è quella di prenderli nel Nord Europa, come ha fatto Conte che li ha pescati belgi e danesi. Ai nostri tempi, era una rarità. C’era la moda dei sudamericani".

Come vede la lotta scudetto?

"Napoli, Inter e anche la Juventus sono quasi tutti alla pari. Poi c’è l’effetto Champions, che ha un peso enorme in Europa. Porta soldi, visibilità, spettatori. Essere la squadra da battere significa non poter più puntare sul fattore sorpresa come ha fatto il Napoli lo scorso anno".

Fiorentina-Napoli è anche Kean contro Lucca.

"Bell’attaccante Kean: segna, scatta e dribbla. La Fiorentina là davanti con lui può sognare. Poi è giovane, ha voglia, fame. E si vede. Lucca paga il prezzo di essere il sostituto di uno grande e grosso, che sa proteggere la palla, sa giocare spalle alla porta. Non sono cose banali, anzi sono stati l’arma vincente del Napoli dello scudetto. Non è facile essere il sostituto di uno così forte e fondamentale...".

Come vede la sfida?

"Spero davvero di divertirmi. Perché vedere Italia-Israele, nonostante i gol, mi ha fatto venire gli sbadigli...".