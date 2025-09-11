Ghoulam su Donnarumma: "Napoli? So che avrebbe voluto giocarci"

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport trattando diversi argomenti. Tra questi anche l'addio di Donnarumma al Psg.

"Il Psg ha fatto un errore clamoroso e ha mancato di rispetto a Gigio. Hanno voluto accontentare Luis Enrique perché ha vinto, ma non puoi fare questo a un giocatore totemico, decisivo per le vittorie stesse. Gigio è tra i due, tre portieri più forti al mondo e sarà tra i dieci del Pallone d’Oro, ma se non fosse arrivato Guardiola cosa sarebbe accaduto?".

De Bruyne a Manchester contro il City: romanzo o favola?

"Il calcio a volte è bello per cose così e noi di questo mondo viviamo per questi momenti. Com’è che si dice? Il karma: io non ci credo, sono religioso, ma Kevin l’ha beccato in pieno. Torna nel suo stadio, alla prima e unica sfida. E Donnarumma? Incrocia proprio il Napoli: so che avrebbe voluto giocarci, da napoletano ci tiene tantissimo. E poi ci sono anche io: è la partita del destino".