Fontana: "Novità di formazione? Conte punterà sulle certezze. Su Hojlund..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever-L’Estate dei Campioni, è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore: “Dobbiamo assolutamente arrivare ai Mondiali, ho fiducia nell’allenatore. La grinta di Gattuso vale più di ogni tipo di tecnicismo. Fiorentina? E’ una squadra interessante. Occhio a Moise Kean perché sta facendo la differenza.

Non sono d’accordo con le critiche piovute dopo Napoli-Cagliari, quest’anno le partite saranno ancora più difficili. Secondo me bisogna vedere gli aspetti positivi della vittoria. Per Firenze non mi aspetto grandi novità di formazione, Conte punterà sulle certezze. Hojlund? Non è semplice prevedere la partita del suo esordio. Potremmo vederlo a partite in corso per iniziare a concedergli minuti nelle gambe. Non mi aspetto venga buttato nella mischia. Beukema-Buongiorno? E’ una coppia inedita, ma sono due giocatori estremamente affidabili. E’ la soluzione più sicura e sensata”.