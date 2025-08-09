Capello: "Contento per Raspadori, farà molto bene. Del Napoli mi sorprende una cosa"

vedi letture

L'ex allenatore e oggi opinionista Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato positivamente il trasferimento di Giacomo Raspadori dal Napoli all'Atletico Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sono contento che Raspadori abbia l'opportunità di giocare tutte le partite. Ha un allenatore importante come il Cholo Simeone e una piazza importante come l'Atletico Madrid, che vuole tornare a essere protagonista.

Per cui è un bellissimo test per lui, sono convinto per quanto visto e per quanto dimostrato, che potrà fare molto bene. E quindi giocare con grande continuità. Sono sorpreso dall'abilità che ha avuto il Napoli nell'acquistare giocatori importanti, e tutti hanno detto sì: vuol dire che c'è qualche cosa che richiama l'attenzione dei giocatori in Europa e nel Mondo. E quando si presentano come Napoli dicono: 'Grazie, arrivo'".