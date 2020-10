Capello distrugge la Juve: "Il Barcellona poteva fare 8 gol"

Fabio Capello distrugge la Juventus. Lo fa nel salotto di Sky Sport dopo la gara contro il Barcellona. Queste le due parole: "La velocità della manovra non c'è, il Barcellona poteva fare 8 gol e i 2 fatti sono stati quasi casuali. Spesso volevamo arrivare col pallone in porta. Questo mi fa essere molto dubbioso. Loro hanno velocità nella testa e nei piedi, la Juve no, sono sempre stati anticipati".