Capello: "Garcia forse ha esagerato nel cambiare, ma giocatori sembrano con la pancia piena"

Negli studi di Sky Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato del Napoli prima del debutto in Champions League: "Vorrei vedere il Napoli dell’altro anno. Non tanto come sistema di gioco, visto che Garcia sta cercando strade nuove, probabilmente forse ha esagerato. C’era un orologio che funzionava perfettamente, ha voluto toccare forse qualche lancetta e non è stato ancora coordinato e messo a tutto posto.

Ho seguito il Napoli dalle prime partite con molta attenzione e mi è sembrato di vedere i giocatori con la pancia piena. Non pressano e non corrono con la cattiveria che vedevo l’anno scorso. Mi auguro, essendo la Champions, di rivedere il vero Napoli. Quello che voleva vincere e dava spettacolo. Fino all’eliminazione con il Milan era stata la squadra che aveva giocato il miglior calcio in assoluto nella competizione europea. Quindi deve recuperare questa voglia questo modo di giocare. Soprattutto Kvara e Osimhen devono ritornare a fare la differenza in campionato, non si sono ancora i visti gli stessi giocatori nella passata stagione".