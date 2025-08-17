Capello: "Il Napoli parte davanti, meglio delle altre sul mercato. Inter? Idee giuste ma nessun risultato"

Intervistato dall'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico di Milan e Real Madrid - tra le altre - ora commentatore di Sky Sport Fabio Capello ha fornito una prima impressione sulla Serie A 2025-26 ad una sola settimana dal via: "Mi aspetto un torneo più competitivo e difficile da leggere, anche perché diverse squadre di vertice hanno cambiato allenatore: la stessa Inter, la Roma, il Milan, l'Atalanta, la Lazio, la Fiorentina, il Torino...".

Ma c'è una forza del campionato che parte davanti a tutte le altre: "Parte davanti il Napoli e non solo perché ha vinto e ha mantenuto Antonio Conte in panchina. Gli azzurri si sono mossi meglio delle altre sul mercato, centrando praticamente tutti gli obiettivi prefissati. Insomma, il Napoli si è rinforzato, anche se adesso dovrà giocare su più fronti, a differenza della scorsa stagione".

Una previsione invece sull'Inter di Cristian Chivu: "Chiaro che qualcosa cambierà. Però conosco bene Chivu, l'ho allenato, è un uomo intelligente. Piuttosto sul mercato, almeno di recente, mi pare che i nerazzurri stiano incontrando difficoltà: Lookman, Leoni, ora Koné... idee giuste, ma nessun risultato. Ci sono ancora due settimane, vediamo se Marotta riuscirà a rinforzare i suoi".