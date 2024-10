Capello: "L'Inter prima scattava, oggi corre. Napoli difficile da battere"

Fabio Capello ha parlato ai microfoni di TMW a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Sport Movies & Tv 2024', evento andato in scena nel palazzo di Regione Lombardia. Queste le sue parole:

Un parere sull'Inter di inizio stagione?

"Una cosa semplice: una squadra che quest'anno corre, lo scorso invece scattava. Se non scatti non raggiungi risultati, lo scorso anno era impossibile segnare all'Inter. Tutti rientravano velocemente. Ora c'è qualche piccolo problema ma c'è tempo per rimediare".

La corsa Scudetto?

"L'Inter non la possiamo cancellare, ma il Napoli sarà un avversario difficile da battere. Un ottimo allenatore con ottimi giocatori che hanno ritrovato la voglia".