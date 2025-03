Capello: "Napoli ha dominato l'Inter, quel pari può essere metafora di ciò che succederà a fine anno"

"Più obiettivi insegui, più alimenti la fame. L'ho toccato con mano negli spogliatoi delle grandi squadre che ho allenato".

"Più obiettivi insegui, più alimenti la fame. L'ho toccato con mano negli spogliatoi delle grandi squadre che ho allenato". A dirlo a La Gazzetta dello Sport è Fabio Capello, uno che in carriera si è seduto sulle panchine di Juventus, Milan, Roma, Real Madrid, Inghilterra e Russia: "Scegliere tra una competizione e l'altra non è un'opzione che i veri campioni possono contemplare. Il punto, semmai, è un altro".

Capello analizza così i problemi dei nerazzurri di Inzaghi: "A Napoli ho visto una Inter stanca, fisicamente provata da una stagione così ricca di impegni. E gli infortuni hanno complicato le cose. Questo è il momento in cui si misura la forza di una rosa: l'Inter resta la più attrezzata per imporsi alla distanza, ha alternative di livello in tutti i ruoli e adesso chi gioca meno ha il dovere di dimostrarsi all'altezza della situazione. Inzaghi può pescare risorse dalla panchina, a patto di non 'inventare' troppo: bisogna ridurre al minimo gli esperimenti tattici".

Il Napoli ci crede però: "E fa benissimo. Ha dominato l'Inter, ha sfoggiato tutta la sua forza e presto Conte recupererà i big infortunati. E quel pareggio ottenuto in quel modo, dopo un forcing così intenso, è una metafora di quello che può succedere da qui a fine campionato".