Capello: "Napoli non può nascondersi, ADL ha fatto mercato per essere competitivo anche in Champions"

vedi letture

L'ex allenatore di Juventus, Milan e Roma - fra le altre - Fabio Capello, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha detto la sua in merito alla stagione che sta per cominciare anche in Champions League.

Quali speranze hanno le italiane? "Tutte le big d’Europa si sono rinforzate" - il pensiero di Capello - "e il livello rispetto a un anno fa si è alzato. E allora? Allora armiamoci di grinta e di fiducia, perché lottare con i giganti e arrivare in cima è possibile", assicura.

In tal senso, si passa a parlare del Napoli: "La campagna acquisti del club di De Laurentiis parla chiaro, inutile nascondersi. La squadra è stata costruita con grande attenzione per essere competitiva sia in campionato che in Coppa dei Campioni. Certo, l’assenza di Lukaku si farà sentire, perché il belga è un attaccante abituato al palcoscenico della Champions e perché i suoi movimenti erano fondamentali nello sviluppo del gioco di Conte. La mossa del Napoli, però, che per sostituire il suo centravanti titolare vuole attrezzarsi con Hojlund, sottolinea una volta di più le ambizioni azzurre: Conte e i suoi potranno essere protagonisti anche in Europa, per Antonio potrebbe essere questa la volta buona per arrivare in fondo in un torneo che non lo ha mai visto davvero protagonista (...)".