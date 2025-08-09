Capello: "Napoli unica che si è mossa con capacità. Queste le due favorite per lo scudetto"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha fatto le carte al prossimo campionato spiegando il suo punto di vista sia sul mercato, con ancora tre settimane di trattative davanti, sia sull'avvio della prossima Serie A.

Come valuta la Juventus?

"La Juventus è un cantiere aperto, deve recuperare alcune risorse spese lo scorso anno per rimetterle nel mercato attuale. E' presto per valutare".

Il Napoli e l'Inter?

"L'unica che si è mossa con capacità è stata il Napoli. L'idea dell'Inter è quella di andare su Lookman, un'idea intrigante e valida. Per me sulla carta le due che lotteranno per Scudetto e qualcos'altro sono proprio Inter e Napoli".

Gasperini alla Roma come lo vede?

"Ha le idee chiare, vuole dei giovani e vuole creare. E' una bellissima cosa per dare uno spirito e un qualcosa di diverso alla Roma. Lui non si accontenta, io credo che farà molto bene".

Hojlund sarebbe l'attaccante giusto per il Milan?

"Hojlund lo conosco, ha fatto molto bene anche se allo United a un certo momento è mancato pur facendo belle cose. Sarebbe una bella sfida per lui il Milan, credo che l'età e un allenatore come Allegri possano dare molto a questo giocatore".