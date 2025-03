Capello sul prossimo allenatore Milan: "Conte sarebbe una garanzia! Ma c'è Gasp in uscita..."

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Juventus e Roma, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Capello, come vedrebbe la coppia Allegri-Paratici di nuovo insieme al Milan? "Bene, perché hanno già lavorato insieme. Ognuno dei due conosce pregi e difetti dell’altro e il binomio a Torino direi che ha funzionato a meraviglia, senza dimenticare gli altri protagonisti, a cominciare dalla proprietà e Beppe Marotta fino ovviamente ai calciatori. Ma sul Milan, se me lo consente, prima vanno capite certe cose".

Nel caso non sia Max, che alternative vedrebbe bene sulla panchina rossonera? "Resto sugli italiani. Conte è una garanzia, anche se non so se possa o voglia muoversi da Napoli. Una chance in una big la meriterebbe Gasperini, che mi pare sia in uscita dall’Atalanta".