Zazzaroni: “Chiesa stravede per Conte, Napoli piazza ideale per lui!”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Credo che Chiesa sia un obiettivo del Napoli, ma credo che lo fosse già qualche mese fa. Può fare la fascia ma anche l’attaccante, sa fare di tutto. Credo che lui voglia tornare in Italia, magari con Conte per cui stravede. Antonio è un tipo di allenatore che lo rilancerebbe alla grande, perché è un giocatore di qualità ma con una grande voglia. Vuole fare il mondiale e questo potrebbe essere l’anno giusto per ritornare in Serie A”.