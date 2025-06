Lo juventino Zuliani attacca: “Subito 3 big-match così gli ingiocabili interisti possono scappare”

“Sarà sempre un caso algoritmico ma di sicuro siamo sfortunati coi sorteggi”, inizia così un editoriale di Claudio Zuliani sul portale Bianconeranews.it. Il giornalista di fede juventina commenta il calendario del campionato 2025/26 pubblicato ieri dalla Lega Serie A: “La Juventus gioca le prime sei giornate incontrando le due squadre milanesi e l'Atalanta. Considerato che verremo dal mondiale per club che falsa la partenza della stagione e che Milan e Atalanta non hanno questa problematica e che il Milan manco gioca le coppe, ecco che il risultato ci penalizza in partenza. Gli ingiocabili continuano, come da tradizione, a fare quello che vogliono e Juve a parte, hanno le prime sei apparecchiate affinché possano scappare in testa.

Il girone di ritorno poi ci mette le due trasferte di Milano e quella di Bergamo oltre la Roma. Il finale con la a Fiorentina la penultima e la partita col Torino alla fine , sinceramente mi mancava! Il derby da preservare la prima giornata, evidentemente per la Juve non lo è per l'ultima. Perché noi vorremmo tornare a competere per vincere lo scudetto e tutti i dettagli hanno la loro importanza…”.