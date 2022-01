Capuano: "C'è un terzino che mi sta impressionando, è come se giocasse sempre contro il Real"

L'allenatore campano Eziolino Capuano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha una squadra molto importante. Purtroppo per Spalletti c’è stata la Coppa d’Africa che non gli ha permesso di avere a disposizione calciatori come Anguissa e Koulibaly, senza dimenticare l’infortunio di Osimhen contro l’Inter che ha costretto l’attaccante a quasi 2 mesi di stop. Senza queste assenze, il gap degli azzurri dalla capolista sarebbe stato minore rispetto a quello attuale. Se l’Inter avesse un calo, il Napoli è la candidata principale ad approfittarne“.

Parisi? E' un calciatore di prospetto notevolissimo e sta avendo in questa stagione una crescita mostruosa. Parisi mi impressiona in ogni sua prestazione perché gioca ogni partita come se di fronte avesse sempre il Real Madrid”.

Spalletti? E' un allenatore importante e di grande personalità che sa entrare nella mente dei suoi calciatori come pochi. In tutte le squadre dove ha allenato ci ho ritrovato sempre una filosofia di gioco ben precisa. Se alcuni calciatori del Napoli pensano di poter vincere lo scudetto vuol dire che glielo inculca l’allenatore”.