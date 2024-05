Capuano: “Nuovo allenatore? Andrei su un nome forte che regge la pressione di Napoli"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ezio Capuano, tecnico del Taranto

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ezio Capuano, tecnico del Taranto: "Il Bologna gioca un ottimo calcio, ha un allenatore emergente, anche se nelle ultimissime gara non è più quella squadra di qualche settimana fa. Ma il Napoli può battere chiunque anche se è una partita molto complicata.

Allenatore? Andrei su un nome forte che regge la pressione, su un nome che deve accendere gli entusiasmi dopo un anno fallimentare.

Perché Thiago Motta non ha accettato di allenare il Napoli? Non so perché Motta non abbia accettato Napoli quest’estate, credo che in quel momento non si sentiva ancora pronto. Ora ha fatto un ottimo campionato, per me era già pronto quando ha allenato lo Spezia. Però ha fatto bene ad non accettare Napoli per ripetersi a Bologna”.