Capuano su Conte: “Si sta avvitando sul suo racconto, basta! In Europa serve calcio evoluto”

Il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano ha parlato a Sportitalia del ko del Napoli in Champions col Psv: "Le avvisaglie c'erano già state a Manchester, in Europa si deve giocare un calcio diverso, più evoluto, più offensivo e il Napoli in questo momento questo calcio non lo possiede. Speriamo che questa lezione faccia cambiare anche la testa a Conte. Nel dopo-partita Conte ha detto che è complicato inserire nove giocatori in rosa e ha parlato dell'organico striminzito dell'anno scorso, insomma ha fatto sempre lo stesso discorso.

Ripeto con forza la mia opinione ma non per la sconfitta con 6 gol subiti. Il Napoli ha fatto un mercato straordinario che abbiamo tutti applaudito con Conte accontentato da De Laurentiis, ma ora l'allenatore sta portando dentro all'ambiente questo racconto, ma è sbagliato. Il Napoli è forte, non è più il tempo dei fari spenti dopo aver vinto lo scudetto. Conte per primo deve cambiare passo e anche qualche scelta in campo".