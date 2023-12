Capuano su Mertens: "Ma chi lo conosceva? C'era Insigne e feci questo ragionamento"

L'allenatore del Taranto Eziolino Capuano ha parlato al Corriere dello Sport ricordando la famosa frase su Mertens nel 2013

TuttoNapoli.net

L'allenatore del Taranto Eziolino Capuano ha parlato al Corriere dello Sport ricordando la famosa frase su Mertens nel 2013: "Io Mertens non sapevo neanche giocasse al calcio. C’era Insigne all’apice e mi chiedevo: ma quando gioca questo? E venne fuori, in tv, la frase sulle sette-otto partite. Io qualcuno in A e in Nazionale l’ho portato, quando vidi Parisi, per dirne uno, me ne accorsi subito.

Ma ogni volta tirano fuori quell’episodio. Ad Arezzo sono stato, invece, vittima di una carognata e quel giocatore che registrò il mio sfogo e lo mandò in circuito ora fa l’allenatore: gli auguro non gli succeda che un suo atleta faccia quel che fece lui. Quella cosa mi fece male".