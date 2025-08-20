Orsi: "Per me ora serve anche una seconda punta oltre al centravanti"

Nando Orsi, ex portiere, oggi opinionista tv, ha parlato a Radio Marte: “L’infortunio di Lukaku è pesante per l’economia del gioco del Napoli ed è piuttosto grave. Mi aspetto, ma sarà sicuramente così, che il Napoli prenda un attaccante al posto del belga ma penso che ne servirebbero addirittura due, perché oltre a una punta come Lucca per me servirebbe anche un attaccante che possa agire da seconda punta. Speriamo che Lukaku rientri entro gennaio, ma in questi casi è difficile fare previsioni.

Contro il Sassuolo schiererei tra i pali Meret, per me è lui il titolare del Napoli. Milinkovic Savic è un buon portiere, ma francamente non avrei speso oltre 20 milioni avendo già Alex Meret, per me tra i più bravi della serie A”.