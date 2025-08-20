Da Milano, Biasin: "Il Napoli ha contattato Pinamonti"

Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tmw ha parlato anche di Napoli e di mercato: "L’infortunio di Lukaku è una discreta tegola per i campioni d’Italia che, quantomeno, possono sfruttare la finestra di mercato ancora aperta per mettere una pezza. Lo faranno, perché a Napoli hanno dimostrato con i fatti di non voler lasciare nulla d’intentato. I nomi si sprecano: è stato contattato Pinamonti, Hojlund è una possibilità concreta, piace pure Arokodare del Genk (20-25 milioni) e Mitrovic è un’altra carta spendibile. Il qui presente pensa che Vlahovic potrebbe essere un’ottima mossa, ma sa anche di essere tra i pochi a pensarlo".

Andrea Pinamonti, anni 26, scuola Inter, è reduce dal prestito al Genoa ed è tornato al Sassuolo che ascolterà offerte per assecondare la sua volontà di fare step successivo di carriera. Nelle ultime quattro stagioni ha raggiunto tre volte la doppia cifra con Empoli, Sassuolo e, appunto, Genoa. Pinamonti è un attaccante di manovra, fisico, che gioca bene spalle alla porta e col fiuto del gol come dimostrano le statistiche recenti. Un profilo che il Napoli valuta nell'elenco dei possibili sostituti dell'infortunato Lukaku.