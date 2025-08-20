Sassuolo, Romagna: "Napoli? Iniziamo col botto. Sarà dura anche senza Lukaku"

vedi letture

Filippo Romagna, difensore centrale del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky in vista del prossimo campionato di Serie A: “Iniziamo col botto, subito con una delle squadre più forti. Ci prepariamo da tanto e non vediamo l’ora di iniziare, in tanti sognavamo questo momento, ce la siamo meritata dall’anno scorso e siamo pronti a dare il massimo”.

Misurarsi con il Napoli cosa significherà?

“Sarà subito un bel test, cambia tanto rispetto all’anno scorso. Sarà tutto diverso, abbiamo fatto un gran campionato ma ora il livello sarà molto più alto. Dovremo essere bravi con le nostre idee, a dare continuità e cercare di vivere tutto al massimo”.

Non ci sarà Lukaku, cosa vi aspettate in generale dalla Serie A a livello di impegno difensivo?

“Ogni partita sarà difficile, ogni squadra ha attaccanti forti. Mancherà Lukaku, ma il Napoli ha altri attaccanti forti: dovremo alzare l’attenzione e alzare il nostro livello da tutti i punti di vista. Sono fiducioso”.