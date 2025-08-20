Sassuolo, Grosso: "Napoli fortissimo, proveremo a non avere rimpianti"

vedi letture

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo provando a far capire che il livello cambi. Vogliamo cambiare noi prima che siano gli avversari a metterci in riga. Stiamo lavorando bene, proveremo a dire la nostra in ogni partita, conoscendo le difficoltà del caso e sapendo che la corsa sarà lunga e ricca di insidie. Ci strutturiamo per competere fino alla fine".

Vi servono rinforzi? Dove?

"Carnevali è stato molto chiaro, noi parliamo tanto, abbiamo sempre ottimi confronti e siamo in sintonia sulle cose da fare e su cosa ci serve. Mi concentro sui ragazzi che ho, provando con loro a fare meglio possibile. Se poi verranno altri a darci mano saranno sicuramente ben accetti da me e dalla squadra".

Cosa le piace di più del Sassuolo?

"La modalità che ci ha accompagnato fino al raggiungimento della Serie A la stiamo mantenendo. Col livello che si alza servono anche altre qualità ma non c'è fretta di immetterle: sul mercato le difficoltà sono tanto, avere le idee chiare può aiutare. Siamo convinti di poter raggiungere il nostro obiettivo, difficilissimo".

Ma qualche pensierino superiore non viene?

"Sono sognatore e mi piace, ma so stare con i piedi per terra, capendo la realtà e provando ad andare sul concreto. Ci sono squadre ben consolidate da anni nella categoria, per le neopromosse o chi dovrà giocarsela con noi è diverso. Credo saremo sei-sette squadre nella lotta salvezza e battaglieremo per ottenerla".

Che si aspetta dall'esordio con il Napoli?

"Una partita contro una grandissima squadra. Non mi piace sottolineare le qualità degli avversari, ma le vedono tutti: hanno vinto lo Scudetto, c'è un allenatore bravissimo che conosciamo molto bene, ma ci siamo meritati e abbiamo voluto questo campionato, proveremo a tenere testa anche ad avversarie così. Mettere tutto a volte potrebbe non bastare, ma cercheremo di non avere rimpianti".

Quanto stretto si tiene Laurienté?

"Non lego nessuno (ride, ndr). Chi vuole prendere il volo per altri lidi lo lasciamo andare ed è giusto così. Ha qualità e richieste, con lui ho un ottimo rapporto e sono felicissimo di averlo a disposizione. Se rimarrà sarò contento, se se ne andrà realizzando il suo desiderio lo sarò altrettanto".

A Matic però aprireste le porte.

"Non mi piace parlare di chi non c'è, ma è un giocatore diverso. La sua carriera parla. Cerchiamo di integrare la rosa, la categoria lo necessita".