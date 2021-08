Caputi su Juan Jesus: "Calciatore affidabile, Spalletti l'ha consigliato anche per i costi"

Nel corso di ‘Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista de Il Messaggero Massimo Caputi: “Penso che sicuramente c’è stato l’ok di Spalletti. Il nuovo tecnico della Roma, dovendo consigliare al Napoli un giocatore a parametro zero dall’ingaggio contenuto, ha puntato sul brasiliano che bene conosce. Certo Juan Jesus non può fare il titolare inamovibile del Napoli, ma è un giocatore affidabile per fare le tre competizioni. Nelle piazze come Roma e Napoli quando un giocatore viene bollato non c’è niente per fare cambiare idea ai tifosi, invece credo che il Juan Jusus potrà dare una mano agli azzurri e farà bene”.