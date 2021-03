Caputi sulla partenza dal basso: "Non tutti possono farla, Napoli non nuovo a certi regali..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Caputi, giornalista de Il Messaggero. “Da tempo sostengo che questa partenza dal basso sia un qualcosa che ha le sue ragioni indubbiamente ma che non può essere fatto sempre e soprattutto che non può essere fatto da tutti perché poi credo che ci siano delle qualità tecniche che non permettono a tutti di poter giocare in un certo modo.Credo anche che non esista un solo modo di giocare a pallone, adesso è stato trovato questo gioco della partenza da dietro con il possesso palla, è un qualcosa di molto diffuso ma questo non vuol dire che è l'unico modo in cui si può giocare a pallone e non credo che si è innovativi se lo si fa. E anche perché è evidente che ci sono dei motivi che portano a fare questo tipo di gioco ma non è che perché adesso va di moda lo devono fare tutti in generale. Poi se parliamo dell'episodio specifico della partita di ieri, il Napoli d’altronde di fare regali non è nuovo purtroppo in questa stagione”.