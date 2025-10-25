Caputo non ha dubbi: "Napoli favorito per lo Scudetto: ecco i due motivi"

L'ex attaccante Francesco Caputo è uno dei protagonisti intervistati nel nuovo numero di "TMW Magazine". Di seguito le sue dichiarazioni.

La squadra favorita per lo Scudetto?

"Dico Napoli: è la favorita perché ha vinto lo Scudetto l'anno scorso e in automatico parte in prima fila. Poi si è rinforzato, avendo Conte in panchina sarà sempre lì a battagliare per confermarsi campione d'ltalia. Non sarà solo però lì in vetta...".

Il Conte che avevi al Bari è quello che vedi oggi al Napoli?

"Sicuramente è sempre stato lo stesso, un martello e un vincente. Voleva vincere, vincere, vincere, senza accontentarsi mai. Nel tempo l'ho visto però cambiare: si è evoluto, adattato, ha fatto esperienze all'estero che lo hanno fatto crescere come mentalità e nella gestione. Va dato merito a lui come allenatore, come manager e come persona. Ha una visione molto più ampia di tanti altri allenatori e lo sta dimostrando anche quest'anno".

Chi altro ci metti?

"Non dimentichiamoci dell'Inter, che è una grande squadra e lo sta dimostrando. Non dimentichiamo nemmeno il Milan, che con Allegri può dar fastidio fino alla fine. Bisogna stare attenti poi alla Roma. Conosciamo tutti come lavora Gasperini, i percorsi che fa fare alle squadre. Un campionato tutto da vivere, con possibili sorprese".