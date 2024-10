Caputo ricorda i tempi con Conte al Bari: "Alcuni vomitavano in allenamento! Ma poi in campo..."

Francesco Caputo, ex attaccante, ha avuto anche Antonio Conte come allenatore, quand'era al Bari, e ne ha parlato in un'intervista a Calciomercato.com: "Conte è stato uno dei primi a credere in me, un maestro di calcio che mi ha lasciato tanto. Quell'anno il Bari era stato costruito per vincere il campionato, in rosa c'erano attaccanti forti ma lui mi ha sempre tenuto in considerazione nonostante venissi dalla C2. Lui mi ha voluto anche quando era a Siena in Serie B, per sostituire Immobile che andò a Grosseto; e anche quella volta conquistammo la promozione".

"E' così, l'ho vissuto sulla mia pelle. Ho visto ex compagni stremati a terra a vomitare perché non reggevano quei ritmi. Ma se riesci a resistere alla fatica, i risultati arrivano e in campo corri il doppio degli altri; ti senti più forte".