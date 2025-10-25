Careca: "De Bruyne? Se ci mettiamo a criticare pure lui allora è finita"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante azzurro Antonio Careca ha parlato anche del reparto offensivo: "Romelu era un uomo chiave, ma il club ha preso un giocatore di grande talento come Hojlund al suo posto: riuscire a comprare l’attaccante del Manchester United ti dà l’idea del livello di questa società. Anche a Hojlund serve tempo per inserirsi bene, ma mi pare che sia a buon punto...".
Hojlund però non sarà disponibile quest'oggi nel big-match contro l'Inter, non avendo recuperato dall'affaticamento muscolare: "ma il Napoli ha diverse soluzioni come Neres o Lucca. Conte troverà il modo di essere comunque pericoloso: McTominay e De Bruyne sono quasi attaccanti. De Bruyne? Si sta integrando, se ci mettiamo a criticare uno come lui allora è finita", le parole dell'ex azzurro Careca.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Inter
