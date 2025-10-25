Careca spinge il Napoli: "Ne uscirà e può rivincere con un leader come Conte"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante azzurro Antonio Careca ha parlato della difficoltà di giocare col tricolore sul petto ricordando le difficoltà avute dopo il titolo conquistato nel 1990: "Attraversare un momento difficoltà come questo è normale. Ma non saranno due sconfitte consecutive a far cambiare gli obiettivi alla squadra: è ancora in posizione di altissima classifica, rivincere lo scudetto si può. Non bisogna deprimersi per niente, neanche in Europa".

Ed ancora: "La Squadra non è quella vista contro il PSV. Il Napoli ne uscirà con Conte? Ci riuscirà con la disciplina che lo contraddistingue e contraddistingue i giocatori, che lo seguono come dei soldati. Conte è un vero leader. L’ho conosciuto sei mesi fa a Napoli dopo lo scudetto: abbiamo chiacchierato di calcio, ho visto un uomo molto determinato - ha concluso - l’ideale per vincere altri titoli I tifosi non dubitino di lui".