Caressa attacca le scelte di Mancini: "Si parla di giovani e poi giocano gli anziani"

Dopo la sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra, Fabio Caressa commenta così le scelte di Roberto Mancini e il ko della Nazionale

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra, Fabio Caressa commenta così le scelte di Roberto Mancini e il ko della Nazionale: "Non so se è finita l’era di Jorginho e Verratti, ma non si può pensare che siano intoccabili. Il calcio è in continua evoluzione e quello di adesso non può essere quello di due anni fa. Oggi ci hanno aggredito alti, sfidandoci uno contro uno e senza un giocatore fisico in mezzo fai fatica.