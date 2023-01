Caressa esalta il Napoli: "Programmazione serissima, nuovi acquisti senza retaggi e poi hanno il 'leone'"

"Quest’anno non è la prima volta che vediamo un Napoli a questi livelli".

TuttoNapoli.net

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, il conduttore Fabio Caressa ha tessuto le lodi del Napoli: "Quest’anno non è la prima volta che vediamo un Napoli a questi livelli. Lo abbiamo commentato ad Amsterdam giocare una partita pazzesca, io uscii anche un po’ orgoglioso da quello stadio perché non è facile vedere una squadra italiana imporsi contro una realtà come l’Ajax. Ha quasi umiliato il Liverpool in una partita, non è quello di quest’anno il miglior Liverpool ma ha dimostrato anche a livello europeo un grande forza. Il Napoli ha una media punti è di 2.6 punti superiore a tutte le grandi d’Europa, uguale a quella di Arsenal e PSG. Per quanto riguarda gli eg è al di sotto solo dei parigini che però con Mbappè, Messi e Neymar è un po’ fuori scala.