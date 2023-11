Caressa: "Garcia ha sbagliato tutto! Devi essere strano per fare una cosa del genere"

"Mazzarri, invece, è un uomo intelligente e conosce bene l’ambiente".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il conduttore Fabio Caressa ha parlato della gestione di Garcia al Napoli paragonandola a quella del suo successore Mazzarri: "Devi essere uno strano forte per arrivare e la prima cosa che fai è litigare con Osimhen e Kvaratskhelia. Come può fare una cosa del genere? Garcia quando è arrivato al Napoli ha sbagliato tutto. Ti devi mettere a disposizione di una squadra che ha giocato in quel modo. Questo un errore veramente banale che non riesco a capire. Se devi mostrare autorevolezza vuol dire che non ce l’hai.

Mazzarri, invece, è un uomo intelligente e conosce bene l’ambiente. L’impressione di ieri è che quando è arrivato ha detto alla squadra: ‘Come giocavate con Luciano? Cominciamo così’ e poi vediamo cosa mettiamo insieme’. Ha riconosciuto il lavoro fatto prima".