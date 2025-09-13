Caressa: "Il Napoli può far risultato a Manchester! Meglio sfidarli ora che più avanti..."

Fabio Caressa, giornalista Sky Sport, ha parlato anche di Paolo Sorrentino - con cui è stato protagonista dello spot dell'emittente satellitare per la Champions League - e queste sono le sue dichiarazioni riportate da Il Mattino: "Mi ha detto che seguirà molto la Champions. Le emozioni che vive guardando le partite con i figli sono paragonabili alle soddisfazioni che ha ottenuto a livello professionale. La reputo una persona deliziosa e molto alla mano. Oltre ad essere un genio, è un grande orgoglio per noi. Si è fatto strada a livello internazionale e, quindi, credo che il migliore augurio che si possa fare al Napoli sia quello di vincere qualche "Oscar", facendosi strada in questa competizione. Non è una cosa scontata, ma è possibile".

Su De Bruyne: "Credo che sia stato acquistato perché oltre ad essere un giocatore di grande classe è molto bravo nei calci piazzati e a Conte questo piace. Porterà esperienza all'interno dello spogliatoio. Quando devi giocarti partite come quella con il City che commenterò, sarà fondamentale e credo che il Napoli abbia buone possibilità di fare risultato. E meglio incontrarli ora che più avanti. La Champions è un campionato diverso al quale ci si deve abituare. Avere a disposizione uomini come De Bruyne, che hanno giocato queste partite per tanti anni, è sicuramente una possibilità in più".