Sky, Compagnoni propone: "Neres-Hojlund-Alisson la scelta migliore per il futuro!"

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"Certo che la scelta per Conte è difficile, perché ha i Fab Four che tutti gli invidiano e toglierne uno non è semplice!”

Il telecronista Sky Maurizio Compagnoni, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha commentato i temi principali in casa Napoli. Queste le sue parole, a partire da una proposta di tridente per la formazione della prossima stagione: “Neres-Hojlund-Alisson mi sembra la scelta migliore per il futuro. Certo la scelta per Conte è difficile, perché ha i Fab Four che tutti gli invidiano e toglierne uno non è semplice!".

Inter a +9 e in piena fuga scudetto: troppo superiore a tutte?

“La superiorità dell’Inter non è mai stata in discussione, per le carenze strutturali di Milan e Juve e i troppi infortuni del Napoli. Il campionato non si è mai riaperto davvero: pensare che l’Inter perdesse così tanti punti era unìipotesi abbastanza remota”.

Quando è entrato il talento brasiliano è cambiato il Napoli:

"Con l’ingresso di Alisson il Napoli mi è piaciuto. Il Parma non è per nulla avversario semplice: pensavamo che Cuesta fosse un discepolo di Arteta ed invece si è rivelato il più catenacciaro in Italia. Per questo i gialloblù sono avversario ostico per tutti. Il Napoli è stato un po’ ingolfato, privo di una manovra fluida, nonostante in campo ci fossero almeno 5 giocatori di caratura internazionale. Politano è inibito in fase offensiva dovendo fare tutta la fascia. Ci sono i Fab Four, c’è Hojlund…si tratta di giocatori di caratura importantissima, che fanno gola a chiunque, eh!”.

È vero che Conte fa giocare male le sue squadre?

“Le prime squadre di Conte giocavano benissimo, il suo Bari era uno spettacolo. Poi c’è stata un’inversione di tendenza, che ha penalizzato il gioco a favore delle vittorie”.

Sul futuro di Antonio Conte:

“Senza dubbio terrei Conte al Napoli, ragazzi, Conte arriva o primo o secondo, non scherziamo!”.