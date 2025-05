Manfredi svela: "Conte? Abbiamo lavorato tanto per convincerlo. Grazie ADL"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha scritto un post sui social il giorno dopo l'annuncio della conferma sulla panchina del Napoli di Conte: "Abbiamo lavorato tanto per convincerlo, mostrandogli il sostegno della città e delle istituzioni. Ringrazio Antonio Conte per aver scelto di restare, e il presidente De Laurentiis per aver reso possibile tutto questo. Lo scudetto di Napoli va vinto ogni giorno, dentro e fuori dal campo.

Questo è il nostro momento".