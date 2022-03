Caressa pazzo di Fabian: “Innamorato di come accarezza la palla, assomiglia a Zidane”

Il giornalista Sky Fabio Caressa, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, ha detto la sua su Fabian Ruiz.

TuttoNapoli.net

Il giornalista Sky Fabio Caressa, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, ha detto la sua su Fabian Ruiz: "Mi sto innamorando come accarezza il pallone Fabian Ruiz, secondo me per quella cosa erotica di toccare il pallone così assomiglia a Zidane, nel modo di accarezzarlo dico".