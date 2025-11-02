DAZN, Marelli: "Bisseck non da rosso, in zona c'era già Sucic. Pio Esposito? Non è rigore"

vedi letture

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato ai DAZN gli episodi chiave di Verona-Inter: "Il fallo di Bisseck? Il fermo immagine potrebbe trarre in inganno, perché in quel momento il pallone può sembrare vicino a Giovane, ma le cose non stanno così. Bisogna vedere la dinamica, ossia dove sta andando il pallone. La sfera si muove velocemente verso la parte destra del terreno di gioco, dunque non in direzione della porta, in una zona nella quale peraltro c'era già Sucic che stava recuperando dopo l'errore. Naturalmente, sarebbe stato molto differente se il pallone fosse proseguito diritto verso la porta. In quel caso sarebbe stato un DOGSO chiaro".

Sul rigore reclamato dall'Inter e da Pio Esposito: "Molto bene, in questa circostanza, Doveri. Il contatto avviene all'ingresso dell'area di rigore, ma è leggerissimo. Non c'è spinta ai danni dell'attaccante dell'Inter, si tratta semplicemente di una mano appoggiata sulla sua schiena".